È un criminale il giurista Mattei la tocca piano Panico a La7

(Di martedì 4 ottobre 2022) LaUgo, ilbalzato agli onori delle cronache per la sua battaglia contro il green pass e l'obbligo vaccinale durante la pandemia. Nel corso della puntata di martedì 4 ottobre de L'aria che tira il fondatore della Commissione Dubbio e Precauzione, interpellato sulla guerra in Ucraina e la crisi del gas, afferma senza mezzi termini che l'ex segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Henry Kissinger, "è undi guerra". Parole che gelano la conduttrice, che ricorda come il politico americano nella sua lunga carriera è riuscito a fa sedere allo stesso tavolo Richard Nixon e il leader cinese Mao Zedong, nella famosa visita del presidente Usa a Pechino nel 1972: "È uno che ha fatto la storia". "Ma ha anche deposto Salvador Allende in Cile" ribatte ...

La tocca piano Ugo Mattei, il giurista balzato agli onori delle cronache per la ... che l'ex segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Henry Kissinger, "è un criminale di guerra". In Europa ...