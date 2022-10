(Di martedì 4 ottobre 2022) "Fin dalla conferenza di Genova c'è stata una grande discussione relativa alle innovazioni necessarie per quanto riguarda idi limitazione dei rischi e riduzione del danno. Il nostro Paese da ...

AnsaRomaLazio : Droga: Dadone,emerso forte bisogno di sperimentare nuovi servizi. Come drug checking e stanze del consumo, già in a… -

A dirlo all'ANSA è Fabiana Dadone, la ministra alle Politiche Giovanili con delega alle politiche antidroga parlando del nuovo Piano di Azione Nazionale Dipendenze 2022 - 2025, (Pand)