Cede il terreno durante lo scavo in strada, muore operaio nel Comasco. Ferito in modo grave anche un 40enne in una ditta di Arezzo (Di martedì 4 ottobre 2022) È caduto in una voragine che si è aperta sulla strada, durante alcuni lavori di scavo, ed è rimasto sepolto a circa tre metri di profondità. È morto così oggi, 4 ottobre, un operaio di 40 anni a Gironico, frazione di Colverde, nel Comasco. L'incidente è avvenuto in via Leopardi, intorno alle 16. Inutili i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e del personale del 118: l'uomo è deceduto sul colpo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Appiano Gentile e Como. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della strada e le indagini dei carabinieri per la ricostruzione della dinamica. Un altro incidente sul lavoro si è verificato in una ditta che produce infissi a Pratovecchio, in provincia di Arezzo. Un uomo di ...

