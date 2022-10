Amici 22, Ramon si ribella ancora alla Celentano: passerà nel team di Ramondo Todaro? (Di martedì 4 ottobre 2022) Per la seconda volta in questa stagione di Amici 22, il ballerino di danza classica Ramon Agnelli si è scagliato contro la sua professoressa Alessandra Celentano, di cui era il pupillo. Il motivo? Ramon non ha gradito affatto come, secondo lui, la Celentano abbia voluto mettere in imbarazzo Ludovica, ballerina allieva di Emanuel Lo, mettendo a confronto il suo fisico con quello della ballerina professionista Francesca Tocca. Amici 22, strappo Celentano vs Ramon: la prof gli sospende la maglia per la seconda volta Secondo la Celentano, infatti, il fisico che una ballerina deve necessariamente avere è quello della Tocca, mentre Ludovica ha diversi chili in più e non è altrettanto aggraziata. Ramon Agnelli ha difeso a ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 ottobre 2022) Per la seconda volta in questa stagione di22, il ballerino di danza classicaAgnelli si è scagliato contro la sua professoressa Alessandra, di cui era il pupillo. Il motivo?non ha gradito affatto come, secondo lui, laabbia voluto mettere in imbarazzo Ludovica, ballerina allieva di Emanuel Lo, mettendo a confronto il suo fisico con quello della ballerina professionista Francesca Tocca.22, strappovs: la prof gli sospende la maglia per la seconda volta Secondo la, infatti, il fisico che una ballerina deve necessariamente avere è quello della Tocca, mentre Ludovica ha diversi chili in più e non è altrettanto aggraziata.Agnelli ha difeso a ...

