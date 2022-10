Ucraina, ambasciatore Russia a Roma Razov convocato alla Farnesina (Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’ambasciatore russo in Italia Sergei Razov è stato convocato domani al ministero degli Affari esteri della repubblica, ha reso noto l’ambasciata a Roma, citata dall’agenzia Tass. La convocazione è alle 11 di domani mattina, si precisa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’russo in Italia Sergeiè statodomani al ministero degli Affari esteri della repubblica, ha reso noto l’ambasciata a, citata dall’agenzia Tass. La convocazione è alle 11 di domani mattina, si precisa. L'articolo proviene da Italia Sera.

