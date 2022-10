Stop mascherine in classe, ma è caos su chi deve tenerle (Di domenica 2 ottobre 2022) È scattato ieri lo Stop all'obbligo di mascherine anche sui mezzi pubblici, mentre è stato prorogato fino al 31 del mese l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali. A scuola, dove la mascherina non si indossa più dall'inizio dell'anno, restano comunque vigenti le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute dello scorso 30 marzo. Pertanto, a chiunque abbia avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2, è applicato il cosiddetto «regime di autosorveglianza», consistente nell'obbligo di indossare mascherina Ffp2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. «Ma su questo la situazione rimane nebulosa», denuncia la presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio, Cristina ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 ottobre 2022) È scattato ieri loall'obbligo dianche sui mezzi pubblici, mentre è stato prorogato fino al 31 del mese l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali. A scuola, dove la mascherina non si indossa più dall'inizio dell'anno, restano comunque vigenti le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute dello scorso 30 marzo. Pertanto, a chiunque abbia avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2, è applicato il cosiddetto «regime di autosorveglianza», consistente nell'obbligo di indossare mascherina Ffp2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. «Ma su questo la situazione rimane nebulosa», denuncia la presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio, Cristina ...

