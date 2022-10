Sottopone paziente a tampone | operatore sanitario preso a pugni a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un, l’accettazione di un ospedale distrutta. Doppio episodio di violenza in strutture sanitarie nel Napoletano. Il gruppo ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ che denuncia violenze ed aggressioni agli operatori sanitari. All’Ospedale del Mare diunè statoe gomitate dai parenti di unperchè non hanno gradito che quest’ultimo fosse sottoposto ad unprima della visita. L’accettazione di Villa dei Fiori ad Acerra è stata invece distrutta da alcuni utenti. “Non tolleriamo più di lavorare in trincea”, dice Manuel Ruggiero, a nome di ‘Nessuno Tocchi Ippocrate”. Borrelli: ...