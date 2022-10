Perché Instagram non aggiorna i follower, nuovo bug di ottobre (Di domenica 2 ottobre 2022) nuovo mese e nuove anomalie per il social network; per quale motivo Instagram non aggiorna i follower di svariati profili di utenti? Da ieri 1 ottobre, l’anomalia si sta verificando per un discreto numero di utenti: la cosa di certo infastidisce chi utilizza moltissimo il servizio, magari anche per lavoro, visto che dalla crescita del proprio account dipendono anche dei guadagni. Giusto è dunque comprendere quali difficoltà sono in corso e se possono esserci dei rimedi (almeno momentanei) al bug. La nuova anomalia in corso Settembre non è stato avaro di problemi Instagram, per nulla. In particolar modo, si sono ripetuti errori nella visualizzazione dello stato online dei contatti ma anche nella fruizione dei contenuti. Ora, con l’inizio del nuovo mese, entra di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 ottobre 2022)mese e nuove anomalie per il social network; per quale motivonondi svariati profili di utenti? Da ieri 1, l’anomalia si sta verificando per un discreto numero di utenti: la cosa di certo infastidisce chi utilizza moltissimo il servizio, magari anche per lavoro, visto che dalla crescita del proprio account dipendono anche dei guadagni. Giusto è dunque comprendere quali difficoltà sono in corso e se possono esserci dei rimedi (almeno momentanei) al bug. La nuova anomalia in corso Settembre non è stato avaro di problemi, per nulla. In particolar modo, si sono ripetuti errori nella visualizzazione dello stato online dei contatti ma anche nella fruizione dei contenuti. Ora, con l’inizio delmese, entra di ...

