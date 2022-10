(Di domenica 2 ottobre 2022) E' morto stamani, 2 ottobre 2022, in, il ragazzo di 26 anni, rimasto gravemente ferito, ieri sera intorno alle 21,30, in unoin via De Nicola, a, periferia sud di, fra la sua moto e un'auto L'articolo proviene daPost.

FirenzePost : Firenze: muore in ospedale motociclista 26enne. Dopo lo scontro con una Land Rover avvenuto a Rovezzano

Incidente stradale mortale a Firenze: la vittima è un 26enne, deceduto stamani all'ospedale dove era stato trasportato in codice rosso. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno poco prima delle 21. Lo scontro sabato sera, il giovane è deceduto la mattina dopo in ospedale Ha perso la vita un giovane di 26 anni in seguito ad un incidente avvenuto a Firenze, nella zona di Rovezzano.