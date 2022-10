Femminicidio in Calabria: guardia giurata, 25 anni, uccide a colpi di pistola l'ex fidanzata, poi si suicida (Di domenica 2 ottobre 2022) Prosegue la triste e drammatica scia di Femminicidio in Italia. Un giovane di 25 anni ha ucciso l'ex fidanzata, Ilaria Sollazzo di 31 anni, con alcuni colpi di pistola ed ha poi rivolto l'arma contro ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 2 ottobre 2022) Prosegue la triste e drammatica scia diin Italia. Un giovane di 25ha ucciso l'ex, Ilaria Sollazzo di 31, con alcunidied ha poi rivolto l'arma contro ...

