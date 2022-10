Ruba 3 auto e uccide un ciclista | la folle corsa del ladro 19enne

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il ragazzo, fermato dai carabinieri, aveva dei piccoli precedenti alle spalle. Ora si trova piantonato in ospedale. Sotto choc il trevigiano

veneto_ : RT @filipprig: ruba 3 auto, fa capovolgere la macchina dei carabinieri, uccide una persona e nel mentre urla “sta finendo il mondo” tutto… - bizcommunityit : Treviso, ruba 2 auto e si dà alla fuga: travolge e uccide un ciclista - infoitinterno : Follia nel Bassanese: uccide un ciclista investendolo, ruba tre auto, sperona (e ribalta) la gazzella dei carabinie… - infoitinterno : Ruba tre auto, fa ribaltare una pattuglia dei carabinieri e travolge e uccide ciclista - infoitinterno : Ruba tre auto e fugge, uccidendo un ciclista: 19ennea arrestato -

Un 19enne ha seminato il panico tra Fonte, Asolo e San Zenone degli ...Un'pirata alla cui guida c'era un rapinatore di 19 anni ha provocato diversi incidenti tra Onè di Fonte e San Zenone degli Ezzellini, in provincia di ...Tragedia in provincia di Treviso dove dalle 9 del mattino un uomo, ancora non identificato, ha seminato il panico tra le strade di Fonte, Asolo e San Zenone degli Ezzelini, travolgendo e… Leggi ...Stampa Momenti di panico questa mattina nel Trevigiano dove un uomo, alla guida di un’auto rubata, ha investito un ciclista uccidendolo sul colpo e ha poi provocato due incidenti, uno dei quali con un ...