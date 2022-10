Pescara-Monterosi Tuscia oggi in tv: orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di sabato 1 ottobre 2022) Il programma con l’orario e la diretta streaming di Pescara-Monterosi Tuscia, match valido per la sesta giornata della Serie C 2022/2023. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento oggi, sabato 1 ottobre, alle ore 17.30. La partita sarà visibile in diretta streaming su ElevenSport. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Il programma con l’e ladi, match valido per la sesta giornata della. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento, sabato 1 ottobre, alle ore 17.30. La partita sarà visibile insu ElevenSport. SportFace.

GazzettinoL : Serie C Girone C Messina-Giugliano Cerignola-Gelbison Avellino-Potenza Crotone-JuveStabia Pescara-Monterosi Picern… - AbruzzoBlog : RT @pescaranews: Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monterosi Tuscia per il tecnico del Pescara Alberto Colombo... https:/… - pescaranews : Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monterosi Tuscia per il tecnico del Pescara Alberto Colombo... - AnsaAbruzzo : Calcio, Pescara, Colombo predica prudenza per il Monterosi - desti_paradiso : I consigli di DP per il weekend: Marco: Cagliari-Venezia (sabato 14:00) Donny: SPAL-Genoa (sabato 14:00) Gian: Per… -