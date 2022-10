Napoli-Torino, Juric perde la testa e insulta arbitro e quarto uomo: espulso (Di sabato 1 ottobre 2022) Ivan Juric perde la testa. Nel corso del secondo tempo di Napoli-Torino, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023, l’allenatore granata non prende bene un mancato fischio su un intervento di Mario Rui, e scatta verso il quarto uomo con fare minaccioso e con parole poco ripetibili. Interviene subito l’arbitro Luca Massimi che prima lo ammonisce ma Juric entra in campo e ne ha anche per l’arbitro, a quel punto arriva l’inevitabile rosso diretto. Vedremo quante giornate di squalifica comminerà il Giudice Sportivo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ivanla. Nel corso del secondo tempo di, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023, l’allenatore granata non prende bene un mancato fischio su un intervento di Mario Rui, e scatta verso ilcon fare minaccioso e con parole poco ripetibili. Interviene subito l’Luca Massimi che prima lo ammonisce maentra in campo e ne ha anche per l’, a quel punto arriva l’inevitabile rosso diretto. Vedremo quante giornate di squalifica comminerà il Giudice Sportivo. SportFace.

sscnapoli : ???? Te la senti…? ?? Non perdere l'opportunità di fare tua una Maglia Halloween edizione speciale indossata dai gioc… - demarkesports : ?? 12' Napoli 2-0 Torino ? 6' Andre Zambo Anguissa ? 12' Andre Zambo Anguissa - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Napoli 3-1* Torino *(Sanabria 44') #SSFootball - DiegoDeLucaTwit : #Juric a #Napoli si arrabbia sempre. Sia quando il suo Verona pareggia con prova sontuosa dopo un periodo non felic… - sportface2016 : #Juric perde la testa: corsa verso il quarto uomo, insulti all'arbitro. #Paro prova a trattenerlo ma non ci riesce.… -