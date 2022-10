MotoGP, Enea Bastianini: “Abbastanza contento della seconda fila, mi permetterà di fare una buona gara” (Di sabato 1 ottobre 2022) Enea Bastianini ha raccolto un buon sesto posto nelle qualifiche per il Gran Premio della Thailandia 2022, valevole come diciassettesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo del Team Gresini ha accusato un gap di 3 decimi dalla pole position di Marco Bezzecchi, ma domani potrà andare a caccia del podio grazie alla sua consueta progressione nella seconda parte di gara con la Ducati GP21. “Sono Abbastanza contento, questa mattina abbiamo fatto un passo in avanti sia a livello di guida che di setup. In qualifica non ho fatto un giro pulito, ho comunque spinto all’ultimo giro nonostante qualche errorino e ho ottenuta la seconda fila, che ci permetterà di fare ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022)ha raccolto un buon sesto posto nelle qualifiche per il Gran PremioThailandia 2022, valevole come diciassettesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale. Il romagnolo del Team Gresini ha accusato un gap di 3 decimi dalla pole position di Marco Bezzecchi, ma domani potrà andare a caccia del podio grazie alla sua consueta progressione nellaparte dicon la Ducati GP21. “Sono, questa mattina abbiamo fatto un passo in avanti sia a livello di guida che di setup. In qualifica non ho fatto un giro pulito, ho comunque spinto all’ultimo giro nonostante qualche errorino e ho ottenuta la, che cidi...

