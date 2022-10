Modena-Reggina | le formazioni ufficiali | Falcinelli-Diaw contro Menez

tabellamercatob : 7^ giornata #SerieB Sette partite alle 14.00 Formazioni /6 Cinque cambi #Modena: Coppolaro, Pergreffi, Gerli, Tre… - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Modena-Reggina, 7ª giornata Serie B: segui la diretta del match - CalcioTutti : Serie B ?????? | Fecha 7 ? 09:00 horas ???? Modena ??? Reggina ?? Alberto Braglia #SerieB #SerieBKT #Modena #Reggina… - Mediagol : LIVE Modena-Reggina, 7ª giornata Serie B: segui la diretta del match - ilregginoit : Modena-Reggina, le formazioni ufficiali: Diaw e Falcinelli contro Ménez -

Doppio impegno in trasferta per le capolista della serie B. Ladi Filippo Inzaghi è di scena amentre per il Brescia di Pep Clotet in calendario c'è il match di Bari. Cagliari - Venezia, Spal - Genoa e Parma - Frosinone spiccano fra i match in ...Consolato Cicciù - - >, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, al termine della sfida, commento, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti ...Modena-Reggina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, al termine della sfida, commento, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti Riprendere ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...