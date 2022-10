Meritocrazia Italia: “Testo unico per monitorare i social” (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Fake news, phishing, cyberbullismo, furti d’identità, sextortion, sexting, grooming, pedopornografia, diffusione illecita di immagini, pirateria. Sono soltanto alcune delle insidie che si nascondono nei meandri della Rete. Non si negano le utilità di internet e, in particolare, dei social network, che consentono di conservare e vivere vecchie e nuove relazioni, comunicare in maniera più veloce ed efficace, accedere più facilmente alle informazioni ed esprimere pensiero e creatività. Ma sarebbe gravissimo sottovalutare gli altissimi rischi connessi a un uso poco responsabile e consapevole del mezzo. Soprattutto considerata l’età sempre più bassa dell’utente medio”. Così Walter Mauriello di Meritocrazia Italia. “Ciò che accade in Rete non resta confinato nel virtuale. Post, immagini, commenti hanno importanti ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Fake news, phishing, cyberbullismo, furti d’identità, sextortion, sexting, grooming, pedopornografia, diffusione illecita di immagini, pirateria. Sono soltanto alcune delle insidie che si nascondono nei meandri della Rete. Non si negano le utilità di internet e, in particolare, deinetwork, che consentono di conservare e vivere vecchie e nuove relazioni, comunicare in maniera più veloce ed efficace, accedere più facilmente alle informazioni ed esprimere pensiero e creatività. Ma sarebbe gravissimo sottovalutare gli altissimi rischi connessi a un uso poco responsabile e consapevole del mezzo. Soprattutto considerata l’età sempre più bassa dell’utente medio”. Così Walter Mauriello di. “Ciò che accade in Rete non resta confinato nel virtuale. Post, immagini, commenti hanno importanti ...

