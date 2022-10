Mascherine, stop all’obbligo sui mezzi pubblici: cosa cambia da oggi e dove serve ancora (Di sabato 1 ottobre 2022) Dal 1°ottobre non sarà più necessario indossare i dispositivi di protezione individuale su autobus, treni o metro, mentre bisognerà averli in caso di ingresso in ospedali o strutture socioassistenziali, secondo quanto stabilito dal governo. Anche in alcuni luoghi di lavoro si potrebbe doverli portare con sè Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 ottobre 2022) Dal 1°ottobre non sarà più necessario indossare i dispositivi di protezione individuale su autobus, treni o metro, mentre bisognerà averli in caso di ingresso in ospedali o strutture socioassistenziali, secondo quanto stabilito dal governo. Anche in alcuni luoghi di lavoro si potrebberli portare con sè

fattoquotidiano : Covid, il responsabile Sanità di FdI: “Vaccino solo agli anziani, stop all’obbligo per sanitari. Mascherine in ospe… - Agenzia_Ansa : Proroga di un mese dell'obbligo di utilizzare le mascherine per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture san… - FrankJack90 : @GerardoDAmico Ancora con sta roba del long farloccovid? L'abbiamo fatto tutti sto virus, basta, siamo già protetti… - gioacchinobpb12 : RT @valy_s: Con tutto quello che sta succedendo, tra venti di guerra e crisi economica devastante.. sia a #ottoemezzo che a #staseraitalia… - SkyTG24 : Mascherine, stop all’obbligo sui mezzi pubblici: cosa cambia da oggi e dove serve ancora -