Luciana Littizzetto | la straziante perdita di queste ore | il messaggio è da lacrime

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 1 ottobre 2022)e l’addio che ha commosso i fan, ilha lasciato tutti senza parole: ecco i dettagli Una delle attrici che ha cambiato il modo di fare televisione e spettacolo in Italia è lei,. La donna, si è sempre contraddistinta per la sua simpatia, ironia e semplicità divenendo anche uno dei volti pubblici nel programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa e con la sua ironia pungente è riuscita a conquistare un ottimo risultato anche in termini di share. La donna ha voluto ricordare un caro amico scomparso nel mondo dello spettacolo che ha lasciato tutti senza parole. curiosità (foto web)Nel corsp della sua lunga carriera, ella si è diplomata al Conservatorio G. Verdi di Torino in pianoforte, cominciando sempre in quegli anni a collaborare con ...