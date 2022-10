Juric: «Raspadori e Simeone non hanno fatto molto» (Di sabato 1 ottobre 2022) L’allenatore del Torino, Juric, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli «Bisogna curare meglio i dettagli, ci sono particolari che di solito sappiamo rimediare. Concedendo poco, essendo sul pezzo e leggendo bene le situazioni. Questo sicuramente è mancato, ma la partita globalmente è fatta molto bene. Tante occasioni create contro il Napoli, non è mai successo prima. Abbiamo giocato anche discretamente bene, con momenti di gara molto buoni. Forse anche i nazionali arrivati svuotati emotivamente dalle loro gare. Ma questa cosa è stata palese: mancanza di cura dei dettagli e concentrazione nei particolari. Anche un po’ abbiamo pagato le caratteristiche dei giocatori del Napoli» Aveva chiesto più cattiveria «Era riferito molto agli ultimi momenti, perché abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 ottobre 2022) L’allenatore del Torino,, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli «Bisogna curare meglio i dettagli, ci sono particolari che di solito sappiamo rimediare. Concedendo poco, essendo sul pezzo e leggendo bene le situazioni. Questo sicuramente è mancato, ma la partita globalmente è fattabene. Tante occasioni create contro il Napoli, non è mai successo prima. Abbiamo giocato anche discretamente bene, con momenti di garabuoni. Forse anche i nazionali arrivati svuotati emotivamente dalle loro gare. Ma questa cosa è stata palese: mancanza di cura dei dettagli e concentrazione nei particolari. Anche un po’ abbiamo pagato le caratteristiche dei giocatori del Napoli» Aveva chiesto più cattiveria «Era riferitoagli ultimi momenti, perché abbiamo ...

