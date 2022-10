Guardia Costiera | Concorso per 2 Ormeggiatori in Sardegna

Agenzia_Ansa : Un totale di quattro perdite di gas sono state scoperte dopo le esplosioni delle linee del gasdotto Nord Stream 1 e… - OrioliPaolo : @apathy_to Il primo amore non si scorda mai. Rinuncia alla polizia, ma si prende la guardia costiera - apathy_to : @OrioliPaolo Eh... attenzione che la guardia costiera è dipendente da quel ministero - TribvnvsPlebis : @guardiacostiera Pure la guardia costiera ci devono commissariare gli Stati Uniti?! Ma basta!! - guardiacostiera : É importante proseguire con queste forme di condivisione, coinvolgendo anche organizzazioni internazionali, come la… -

Ancora sbarchi a Roccella Ionica. Nella prima mattinata di oggi sono giunti in porto 63 migranti, tutti nazionalità pachistana soccorsi poche ore prima in mare aperto dalla. Tra i profughi anche alcune donne e diversi minori non accompagnati. Prima di essere intercettati ad alcune miglia di distanza dalla costa della Locride, i migranti si trovavano a ...Ancora sbarchi di migranti sulle coste siracusane. Poco dopo la mezzanotte di oggi, laha segnalato un'imbarcazione a vela di circa 11 metri, con numerosi migranti a bordo, arenata nei pressi della spiaggia denominata 'Marianelli'. Agenti del Commissariato di Noto, ...Oltre 200mila euro di multa, 322 verbali elevati, 45 persone soccorse in mare e quattro morti per malori in acqua o in spiaggia. (ANSA) ...La perdita di gas al Nord Stream 2 nei pressi dell’Isola di Bornholm. Oslo. Conferenza stampa, di ieri, del primo ...