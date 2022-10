Gf Vip 7 | il presunto fidanzato turco di Gegia rompe il silenzio sul loro rapporto ma poi scompare

Leggi su isaechia

(Di sabato 1 ottobre 2022) Sta facendo parecchio discutere ilcompagno di, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7. Alcuni hanno azzardato addirittura l’ipotesi “Mark Caltagirone”, ovvero la possibilità che tale compagno non esista nella realtà. Maha insistito, fornendo così un nome e un cognome alla redazione. Si tratta di Mehmet Bozkurt, un uomo di bella presenza che è stato mostrato anche in diretta tv durante la scorsa puntata dello show. Mehmet è stato contattato da Fanpage.it dopo le ultime dinamiche emerse. Alla testata, ha voluto dire la sua, mostrandosi chiaramente infastidito da quanto successo. “Conoscoma non tollero manipolazioni”, ha spiegato Bozkurt. Poi, ha chiesto di essere contattato su WhatsApp. Ecco cosa ha aggiunto la testata giornalistica che lo ha contattato: Mehmet risponde al telefono ...