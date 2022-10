Amore | sesso | passione E poi ritrovarsi

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ci incontrammo la settimana successiva nella camera dell’hotel dove andavamo più di frequente. Com’è possibile che ogni volta che mi avvicino a lui, che sento il suo odore, la fiamma nel mio bassoventre si accende e mi fa sciogliere? Quando vado nel mondo reale, coi miei tailleur, l’aspetto professionale, il distacco calcolato, a volte mi sorprende prepotente un pensiero sconcio, e allora me lo chiedo: come sono diventata così? Rinunciavo alla mia ricerca di completezza, ma ero determinata a prendermi tutto lo stesso. Ero anche quello: voglia d’intrigo e di libertà. Negarlo sarebbe stato da stupida, e anche da ipocrita. Meglio troia che stupida ipocrita. Forse in qualche modo la esorcizzavo, la nostra differenza d’età. Eppure quella differenza, come tutte le altre, nei gusti musicali, nelle letture, nelle passioni, non era mai stata un problema nella nostra bolla. E probabilmente non ...