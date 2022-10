Allattamento, una linea telefonica per supportare le neo mamme (Di sabato 1 ottobre 2022) Asst Bergamo Est. Questa e altre iniziative rientrano nell’ambito della Settimana mondiale dell’Allattamento, dall’1 al 7 ottobre. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 1 ottobre 2022) Asst Bergamo Est. Questa e altre iniziative rientrano nell’ambito della Settimana mondiale dell’, dall’1 al 7 ottobre.

BraDayItaly : RT @maurizio_nava: Alice mi fa una domanda sul Seno svuotato dopo l'allattamento. Rispondo per la nostra rubrica #AskMBN Grazie. A presto.… - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: L’Asst Bergamo Est aderisce alla Settimana mondiale per l’allattamento (Sam) organizzata dall’1 al 7 ottobre https://… - webecodibergamo : L’Asst Bergamo Est aderisce alla Settimana mondiale per l’allattamento (Sam) organizzata dall’1 al 7 ottobre - torinoggi : “Diamoci una mossa, sosteniamo l’allattamento': mostra fotografica itinerante nei consultori dell’Asl To5 - jumpedsword : @SherpaPierpa @Rolaphax @LaBombetta76 Stare con i figli è una gioia ma quando sta nella pancia della madre io non c… -