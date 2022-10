Aggressione omofoba a Pescara | condannato ad un anno Calci e pugni fuori locale nel 2017

(Di sabato 1 ottobre 2022)per una, undi reclusione e pagamento delle spese processuali: è la sentenza di condanna per Lorenzo Di Flaviano, all'epoca 25enne, e per l'Arci si tratta di una "buona notizia dagli uffici di giustizia pescaresi a chiusura della vicenda dell'di esplicita matrice fascista, squadrista edelai danni di frequentatori del circolo Arci Scum diVecchia". La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Francesco Marino su richiesta del pm Salvatore Campochiaro. "Il- fa sapere sempre l'Arci - dovrà a risarcire le parti civili con 5000 euro a favore dell'aggredito e 500 a favore di Arci. ...

Michele Fina, segretario regionale del Pd Abruzzo, interviene sulla sentenza di condanna per il responsabile di un'aggressione di matrice fascista, squadrista e omofoba verificatasi cinque anni fa davanti al circolo Arci 'Scumm': 'È una buona notizia. Oggi al momento della sua emissione ero al palazzo di ...