Stankovic | «Sogno di diventare titolare con l’Inter e vincere il 10% di papà Dejan»

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il giovane portiere di proprietà delin prestito al Volendam, Filip, ha parlato a De Telegraaf, rivelando i suoi obiettivi PRESTAZIONI – «Non è bello subire sette gol, come contro il PSV, o quattro, come contro Sparta e NEC. Ho fatto undici parate contro il PSV, ma tutti vedono i sette gol subiti». DESIDERIO – «Il mioil portieredelalmeno il 10% dei trofei che mio padre ha vinto in carriera. lo sento dopo ogni match. Ho avuto modo di vivere da vicino gran parte della sua carriera. Io c’ero a Madrid quando ha vinto la Champions coned era in campo a festeggiare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

