Seggi ballerini sul sito del Viminale | in attesa dei controlli delle Corti d’Appello S’invoca una nuova legge elettorale

Sul sito Eligendo del Ministero dell'Interno si susseguono le variazioni sull'attribuzione dei Seggi in queste elezioni, in attesa della decisione definitiva delle Corti d'Appello. Non è stata certo una prova felkice per gli uffici del Viminale, negli ultimi scampoli della gestione Lamorgese L'articolo proviene da Firenze Post.

