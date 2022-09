ilGiornale.it

...stato in questointerno: non ho lavorato solo in Russia, ma ho lavorato per Gazprom. Ho lavorato per lo stato russo". Volobuev afferma di essere tutt'altro che l'unico magnate russo...... "Mi ha raccontato che nell'esercito, soprattutto tra i ranghi alti, c'è un, ci sono generali che non sono contenti per come è stata gestita la campagna in Ucraina. Quattro generali sono ... "Scontento e tumulto". Santori fa la predica al Pd, loro si infuriano L'ex sardina sale in cattedra e parte l'analisi della sconfitta. "Pd acciacciato e senza energie". Ma tra i dem c'è già chi non sopporta le sue ramanzine: "Ora basta, ci sputa addosso" ...