**Pd: Letta, 'destra non è maggioranza nel Paese, opposizione dura e intransigente'** (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "L'esito di queste elezioni è stato segnato dall'impossibilità – non torno qui sulle responsabilità – di presentarci con un quadro vasto di alleanze. La legge elettorale, profondamente sbagliata e che abbiamo provato invano a cambiare, favorisce chi le realizza". Si legge nella lettera di Enrico Letta agli iscritti e alle iscritte sul Congresso Costituente del Nuovo Pd, 'Apertura, opposizione, nuova vita'. "La destra, pur con tutte le sue divisioni, si è coalizzata e ha prevalso nella stragrande maggioranza dei collegi uninominali, ottenendo così la maggioranza dei seggi in Parlamento. Ad essa non corrisponde una maggioranza nel Paese: ciò accresce il nostro dovere di organizzare una opposizione dura e intransigente".

