Non solo Meret | un altro azzurro pronto al rinnovo | la mossa di De Laurentiis

(Di venerdì 30 settembre 2022) Ha conquistato la stima di Luciano Spalletti, che lo sta impiegando sempre di più in campo. Ha meritato la convocazione di Roberto Mancini con la nazionale dei grandi e ora starebbe trattando con il Napoli per legarsi ulteriormente ai colori partenopei. Alessio Zerbin, sempre più coinvolto dal tecnico toscano nelle rotazioni, sarebbe in procinto di allungare il matrimonio con il club. MILAN, ITALY – SEPTEMBER 18: Theo Hernandez (R) of AC Milan battles for possession with Alessio Zerbin (L) of SSC Napoli (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Classe 1999, esterno offensivo ex Frosinone e Cesena, Alessio Zerbin nel corso della finestra di mercato estiva era in procinto di lasciare la truppa del tecnico di Certaldo per trovare un posto da titolareve e non fare da seconda o terza scelta dietro i vari Lozano, Politano e Elmas. Ma non ...