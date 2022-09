Napoli, Raspadori o Simeone? Spalletti è sicuro (Di venerdì 30 settembre 2022) Luciano Spalletti si è presentato in conferenza per parlare di Napoli-Torino, ma prima c’è stato il tempo per un gesto splendido: il tecnico del Napoli è arrivato con due rose. Il gesto è volto a ricordare le due ragazze, Masha Amini e Hadith Najaf, uccise dalle repressioni del governo iraniano. Chiusa la parentesi doverosa sull’Iran, Spalletti ha suonato la carica: “Nonostante nazionali e viaggi siamo pronti. Non abbiamo avuto infortuni e i ragazzi sono molto presenti. Ogni partita serve a ricordare se siamo forti oppure no”. FOTO: Getty – Napoli-Milan-Serie A Spalletti ha poi parlato del suo gruppo: “Il percorso sarà lungo e difficile. Serve impegno costante non solo per il risultato, ma anche in allenamento”. Il tecnico ha continuato sciogliendo i dubbi su ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 settembre 2022) Lucianosi è presentato in conferenza per parlare di-Torino, ma prima c’è stato il tempo per un gesto splendido: il tecnico delè arrivato con due rose. Il gesto è volto a ricordare le due ragazze, Masha Amini e Hadith Najaf, uccise dalle repressioni del governo iraniano. Chiusa la parentesi doverosa sull’Iran,ha suonato la carica: “Nonostante nazionali e viaggi siamo pronti. Non abbiamo avuto infortuni e i ragazzi sono molto presenti. Ogni partita serve a ricordare se siamo forti oppure no”. FOTO: Getty –-Milan-Serie Aha poi parlato del suo gruppo: “Il percorso sarà lungo e difficile. Serve impegno costante non solo per il risultato, ma anche in allenamento”. Il tecnico ha continuato sciogliendo i dubbi su ...

