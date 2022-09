Maltempo nel Lazio, nubifragi e trombe d'aria (Di venerdì 30 settembre 2022) Un'ora di pioggia incessante e il risultato è stato un fiume di acqua e fango che dalla collina è arrivato nelle abitazioni a valle della città di Formia, sulla costa del basso Lazio. Allagamenti e ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 settembre 2022) Un'ora di pioggia incessante e il risultato è stato un fiume di acqua e fango che dalla collina è arrivato nelle abitazioni a valle della città di Formia, sulla costa del basso. Allagamenti e ...

RaiNews : Lazio meridionale falcidiato dal maltempo. Nel video l'esondazione di un torrente, a Formia, carico di fango e detr… - fanpage : La situazione maltempo nel basso Lazio è preoccupante, le strade di Formia sono come fiumi di fango, le immagini im… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Campania, 275 interventi nelle ultime 24 ore, maggiori criticità a Napoli (foto) e Caserta. In nottata f… - serenel14278447 : Maltempo nel weekend: nubifragi e frane, è allerta arancione in 3 regioni, gialla in 14 - ArezzoNotizie : Volano coperture all’ex mercato ortofrutticolo, l’assessore: “Ora manutenzione, cittadella della musica nel 2024” -