Luca Federico Ghini, chi è il marito di Elena Ballerini (Di venerdì 30 settembre 2022) Luca Federico Ghini è il marito di Elena Ballerini, che dal 30 settembre 2022 è nel cast della dodicesima edizione di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai Uno Elena Ballerini è appassionata di musica fin da quando era solo una bambina. Si è avvicinata al mondo artistico grazie alla sua mamma, Marina, che è una musicista. Elena ha studiato canto, recitazione e scrittura. Grazie a quest'ultimo talento, è riuscita ad essere finalista di numerosi concorsi letterari. A soli 16 anni ha iniziato a studiare musica jazz e soul, avvicinandosi anche al mondo del musical. Ha ottenuto ruoli ne Il Fantasma dell'Opera, Evita e Cats. Elena Ballerini ha dimostrato di avere anche un grande talento ...

