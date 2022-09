La Lega non molla: Salvini all'Interno. Per la Camera scontro sull'ipotesi Casini (Di venerdì 30 settembre 2022) «Matteo torni a occuparsi di sicurezza e immigrazione». La Lega insiste. Si spinge affinché il segretario del partito di via Bellerio torni al Viminale. Salvini respinge l'ipotesi di appoggio esterno, «tutte sciocchezze», ribadisce anche ai suoi che con Giorgia Meloni «c'è sintonia, governeremo per cinque anni» e anche il presidente di FdI mette a tacere le voci secondo le quali ci sarebbe uno scontro in atto. Ma la trattativa è aperta se un «big» della Lega sottolinea che la posizione resta sempre la stessa. Un governo deve nascere senza fraintendimenti e quindi - il «refrain» secondo quanto riferisce un «big» del partito di via Bellerio - ci si aspetta che dagli alleati ci sia una difesa netta nei confronti dell'ex responsabile dell'Interno. Non è una questione di ruoli ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022) «Matteo torni a occuparsi di sicurezza e immigrazione». Lainsiste. Si spinge affinché il segretario del partito di via Bellerio torni al Viminale.respinge l'di appoggio esterno, «tutte sciocchezze», ribadisce anche ai suoi che con Giorgia Meloni «c'è sintonia, governeremo per cinque anni» e anche il presidente di FdI mette a tacere le voci secondo le quali ci sarebbe unoin atto. Ma la trattativa è aperta se un «big» dellasottolinea che la posizione resta sempre la stessa. Un governo deve nascere senza fraintendimenti e quindi - il «refrain» secondo quanto riferisce un «big» del partito di via Bellerio - ci si aspetta che dagli alleati ci sia una difesa netta nei confronti dell'ex responsabile dell'. Non è una questione di ruoli ...

