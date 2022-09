Inter-Roma, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 30 settembre 2022) L‘Inter, dopo la pausa per gli impegni Internazionali, si prepara a disputare una nuova sfida contro la Roma nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 30 settembre alle ore 14:00 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) L‘, dopo la pausa per gli impegninazionali, si prepara a disputare una nuova sfida contro lanel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il tecnico nerazzurro Simone, alla vigilia della gara, parlerà innella giornata di venerdì 30 settembre alle ore 14:00 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

