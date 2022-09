«Il Partito Democratico va chiuso e rifatto». Lo dicono quelli del Pd... (Di venerdì 30 settembre 2022) Rosy Bindi sostiene che il Pd non va cambiato: va semplicemente sciolto. A lei si aggiungono diversi intellettuali convinti che il Partito Democratico sia irriformabile. Non esistono congressi, occorre fare tabula rasa. Come una casa diroccata, costerebbe più ristrutturare piuttosto che spianare e rifondare da zero. Il fatto che il mondo progressista e Democratico sia in disfacimento è provato dal fatto che per la prima volta da anni si impone alle elezioni una creatura a sinistra del Pd con vita propria. Si tratta del Movimento Cinque Stelle targato Giuseppe Conte, che pur con metodi discutibili (una campagna elettorale simile a una televendita di pentole) ha saputo conquistarsi un serbatoio di consenso in una precisa area elettorale del meridione, senza avere timore di abbassarsi ad ascoltare il grido di dolore che arriva dalle case ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 settembre 2022) Rosy Bindi sostiene che il Pd non va cambiato: va semplicemente sciolto. A lei si aggiungono diversi intellettuali convinti che ilsia irriformabile. Non esistono congressi, occorre fare tabula rasa. Come una casa diroccata, costerebbe più ristrutturare piuttosto che spianare e rifondare da zero. Il fatto che il mondo progressista esia in disfacimento è provato dal fatto che per la prima volta da anni si impone alle elezioni una creatura a sinistra del Pd con vita propria. Si tratta del Movimento Cinque Stelle targato Giuseppe Conte, che pur con metodi discutibili (una campagna elettorale simile a una televendita di pentole) ha saputo conquistarsi un serbatoio di consenso in una precisa area elettorale del meridione, senza avere timore di abbassarsi ad ascoltare il grido di dolore che arriva dalle case ...

Linkiesta : Il Pd ora vuole andare «oltre il Pd», ma oltre il #Pd c’è il populismo Sono tante le proposte fatte per rimediare… - you_trend : ?? Il Segretario del PD Letta ha appena annunciato che non correrà per la carica di segretario al prossimo congresso… - you_trend : Le città con più laureati premiano maggiormente Partito Democratico e Az/Iv, mentre calano le altre forze politiche… - Geromedia : RT @LaNotiziaTweet: Copasir e Vigilanza Rai a Partito democratico e Italia Viva. Inciucio con Fratelli d’Italia per fare fuori i 5 Stelle… - NuovoPd : NON ESISTE MIGLIOR NOME DI PARTITO DEMOCRATICO Bisogna solo rinnovare i volti sgraditi, riconquistare gli Italia… -