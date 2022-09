FIFA 23: L’esperienza calcistica interattiva più completa di sempre è ora disponibile (Di venerdì 30 settembre 2022) Oggi Electronic Arts celebra il lancio di EA SPORTS FIFA 23 con la tecnologia di gioco HyperMotion2, che offre azione, realismo e autenticità incredibili in ogni aspetto del gioco. Con il cross-play, le innovazioni nelle modalità preferite dai fan, tra cui FIFA Ultimate Team, la modalità Carriera, VOLTA FOOTBALL e la FIFA World Cup maschile e femminile, FIFA 23 è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series XS, PC tramite l’app EA, Origin, EPIC e Steam, PlayStation 4 e Xbox One. “Con FIFA 23, stiamo offrendo ai fan di tutto il mondo L’esperienza calcistica più coinvolgente e autentica mai vista in un titolo EA SPORTS FIFA”, ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP, GM di EA SPORTS FC. “Includendo il calcio femminile, le ultime ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 30 settembre 2022) Oggi Electronic Arts celebra il lancio di EA SPORTS23 con la tecnologia di gioco HyperMotion2, che offre azione, realismo e autenticità incredibili in ogni aspetto del gioco. Con il cross-play, le innovazioni nelle modalità preferite dai fan, tra cuiUltimate Team, la modalità Carriera, VOLTA FOOTBALL e laWorld Cup maschile e femminile,23 è oraper PlayStation 5, Xbox Series XS, PC tramite l’app EA, Origin, EPIC e Steam, PlayStation 4 e Xbox One. “Con23, stiamo offrendo ai fan di tutto il mondopiù coinvolgente e autentica mai vista in un titolo EA SPORTS”, ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP, GM di EA SPORTS FC. “Includendo il calcio femminile, le ultime ...

ultimateteamit : *NEW* #FIFA23 #FUT23 #FUT L'esperienza calcistica interattiva più completa di sempre è ora disponibile - Horseman003 : @xelaciro7 Le carriere sono fighe se le fai in un certo modo, però secondo me sono la cosa più bella di Fifa, sopra… -