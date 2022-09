Doppia randellata con loro al governo Calderoli contro Di Maio e Speranza

(Di venerdì 30 settembre 2022) Robertonon usa mezze misure. Dopo il risultato elettorale del Carroccio, il leghista analizza le cause del calo di consensi. Prima tra tutte l'alleanza nelDraghi con personaggi come Diche sono stati per la Lega una vera e propria. «Soddisfatto del risultato? No. Ma tutti noi abbiamo imparato a guardare avanti. Io sono nella Lega dal 1989, ho visto il su e il giù. E la fase che abbiamo di fronte è fondamentale. Sono convinto che con il nostro lavoro alrecupereremo, faremo qualcosa per questo Paese e dimostreremo a tutti la centralità della Lega»: parole di Robertoriportate dal Corriere della Sera. Il calo esponenziale di consensi del partito, secondo, è ascrivibile alla ...

tempoweb : 'Doppia randellata con loro al #governo'. #Calderoli contro #DiMaio e #Speranza #30settembre #iltempoquotiano… -

Corriere della Sera

". Ci saranno scintille nella trattativa per il nuovo governo "All'inizio di agosto, quando si trattava di fare la trattativa su seggi uninominali, tutti mi dicevano di farmi il ...Ladel dollaro in netto consolidamento, il che ha logicamente penalizzato i replicanti a cambio coperto, utilizzato per la costruzione dell'indice, anche in questo caso comunque in ... Calderoli: «Appoggiare il governo ha dato una randellata alla Lega. Al Viminale serve Salvini» Roberto Calderoli non usa mezze misure. Dopo il risultato elettorale del Carroccio, il leghista analizza le cause del calo di consensi. Prima tra ...Il senatore: i congressi di sezione li stiamo già facendo. Il leader della Lega è colui che ha più contrastato l’immigrazione illegale e più si è impegnato per la sicurezza «Abbiamo di fronte cinque a ...