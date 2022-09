Cristiano Ronaldo da record: ecco quanto guadagna con un post sui social (Di venerdì 30 settembre 2022) Cristiano Ronaldo e le cifre da capogiro grazie ai social. ecco quanto guadagna il fuoriclasse portoghese con un post su Instagram: battuto Messi CR7 sarà il calciatore più influente sui social tra i partecipanti ai Mondiali in Qatar. Un post d’ex fuoriclasse portoghese della Juve, ha un valore di circa 3,585 milioni circa. Superiore a Messi (oltre 2,6 milioni) e alla coppia Mbappé-Neymar (1 milione). La classifica frutto di una serie di indicatori chiave di prestazione (KPI) che prende in considerazione prestazioni, sponsorizzazioni, cui i follower sui social e altri fattori. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022)e le cifre da capogiro grazie aiil fuoriclasse portoghese con unsu Instagram: battuto Messi CR7 sarà il calciatore più influente suitra i partecipanti ai Mondiali in Qatar. Und’ex fuoriclasse portoghese della Juve, ha un valore di circa 3,585 milioni circa. Superiore a Messi (oltre 2,6 milioni) e alla coppia Mbappé-Neymar (1 milione). La classifica frutto di una serie di indicatori chiave di prestazione (KPI) che prende in considerazione prestazioni, sponsorizzazioni, cui i follower suie altri fattori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

