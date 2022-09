Cessione Sampdoria, Vidal: «Guardo solo se arrivano i soldi sul conto» (Di venerdì 30 settembre 2022) Gianluca Vidal, trustee incaricato della Cessione della Sampdoria, ha fatto il punto sul presunto trasferimento di denaro del gruppo che rappresenta Al-Thani Gianluca Vidal, trustee incaricato della Cessione della Sampdoria, ha fatto il punto sul presunto trasferimento di denaro del gruppo che rappresenta Al-Thani. Le sue parole ai Il Secolo XIX: DENARO – «Allo stato attuale non ne ho evidenza. Io Guardo solo se arrivano i soldi sul conto, se non arrivano non ho nulla da dire. Stiamo lavorando su più binari, quando qualcuno mi cauzionerà le somme e fisserò il rogito, allora potrò dire qualcosa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Gianluca, trustee incaricato delladella, ha fatto il punto sul presunto trasferimento di denaro del gruppo che rappresenta Al-Thani Gianluca, trustee incaricato delladella, ha fatto il punto sul presunto trasferimento di denaro del gruppo che rappresenta Al-Thani. Le sue parole ai Il Secolo XIX: DENARO – «Allo stato attuale non ne ho evidenza. Iosesul, se nonnon ho nulla da dire. Stiamo lavorando su più binari, quando qualcuno mi cauzionerà le somme e fisserò il rogito, allora potrò dire qualcosa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

