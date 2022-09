Calcio | Pioli | ' inizio di stagione buono ma non eccellente | ora dobbiamo dare tutto'

(Di venerdì 30 settembre 2022) Milano, 30 set. - (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un buondima non. Le prestazioni ci sono state, ma prestazioni e risultati devono andi pari passo e non ci siamo sempre riusciti. In Champions abbiamo fatto meglio, ma ora concentriamoci sul campionato: questo troncone sarà molto importante". Così l'allenatore del Milan Stefanoin conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Empoli. "Giocheremo 12 partite in 44 giorni, ma non dovremo cambiare la nostra mentalità. Non mi piace quando sento chegestire le risorse.anin campo sempre e", aggiunge il tecnico rossonero.

su Pobega, Ballo - Touré e Calabria " Pobega ha caratteristiche diverse e sta facendo bene . Meno palleggiatore e più incursore, con fisicità diversa dagli altri. In base a ciò che abbiamo ...Dare sempre tutto. È questa la linea di Stefanoche alla vigilia del match di Empoli non vuole pensare troppo alle tante assenze rossonere e ai tanti impegni che attendono il suo Milan: "Non mi piace sentir parlare di gestione risorse ed ...(ANSA) - MILANO, 30 SET - "In bocca al lupo per l'esordio di domani. Non è facile arbitrare". lo dice l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, commentando, alla vigilia della sfida contro l'Empoli, il ...Chi giocherà sarà forte". Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta al Castellani di Empoli, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato la situazione infortunati in casa ...