30 settembre … (Di venerdì 30 settembre 2022) Gli eventi datati 30 settembre Oltrea Frank Rijkaard, il 30 settembre 1962 ha dato i natali anche a Loriano Cipriani e Borislav Cvetkovic. L'italiano è stato tra i protagonisti della prima promozione nel massimo campionato del Lecce e nel torneo cadetto è sceso in campo 198 volte (compreso uno spareggio) realizzato trentaquattro reti. L'Ascoli portò in Italia il serbo ed è rimasto nel club marchigiano per tre stagioni. Il mondo li accolse di domenica. Esattamente sessant'anni fa andava in scena la terza giornata, con l'argentino Julio Vernazza realizzava l'ultima rete in Serie A. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

