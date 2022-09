Uomini e Donne gossip, Davide Donadei smascherato: “Fedele? Insomma!” (Di giovedì 29 settembre 2022) Poco fa la nota blogger Deianira Marzano ha commentato il comportamento di Davide Donadei affermando che l’ex tronista di Uomini e Donne con la ex Chiara Rabbi non sarebbe stato Fedele come ha dichiarato a Maria De Filippi quando è stato ospite, ma avrebbe avuto delle “distrazioni” anche quando era fidanzato. La Marzano ha dichiarato di essere in attesa delle prove e successivamente siamo certi che ne parlerò. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, la minaccia di Chiara Rabbi a Davide Donadei: “Oggi esplodo e dico tutto” Uomini e Donne, la minaccia di Chiara Rabbi a Davide ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 settembre 2022) Poco fa la nota blogger Deianira Marzano ha commentato il comportamento diaffermando che l’ex tronista dicon la ex Chiara Rabbi non sarebbe statocome ha dichiarato a Maria De Filippi quando è stato ospite, ma avrebbe avuto delle “distrazioni” anche quando era fidanzato. La Marzano ha dichiarato di essere in attesa delle prove e successivamente siamo certi che ne parlerò. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, la minaccia di Chiara Rabbi a: “Oggi esplodo e dico tutto”, la minaccia di Chiara Rabbi a...

Link4Universe : Abbiamo avuto una donna a capo del governo solo quando questa ha chiaramente ribadito lo status quo di potere e la… - c_appendino : Rispondiamo all'invito delle associazioni che scendono in piazza a #Torino per l'accesso all'aborto sicuro. Innanzi… - LiaQuartapelle : Il coraggio delle donne e degli uomini che protestano in Iran è enorme. I loro fratelli e sorelle manifesteranno sa… - amaryllide1 : RT @cordialez: @chiaragribaudo Invece di discutere se ci sono più uomini o più donne non sarebbe meglio verificare se i candidati sono inte… - KingMunera : RT @venere_dirimmel: Mi dispiace doverlo ammettere ma qui ci sono molti uomini che hanno atteggiamenti aggressivi e arroganti verso noi don… -