Simeone, gol anche per il Qatar: vuole convincere Scaloni (Di giovedì 29 settembre 2022) NAPOLI - Jack c'è. È arrivato ieri insieme con gli altri della banda azzurra. Sì, Raspadori è tornato bello carico dalla Nazionale e va benissimo così, ad maiora, però da queste parti c'è un altro ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 settembre 2022) NAPOLI - Jack c'è. È arrivato ieri insieme con gli altri della banda azzurra. Sì, Raspadori è tornato bello carico dalla Nazionale e va benissimo così, ad maiora, però da queste parti c'è un altro ...

IarajuliRamaz : RT @GianmarcoGio: Contributo offensivo @sscnapoli settima giornata di #SerieA 2022/23. ?? ?? GOL+ASSIST #Kvaratskhelia 4+2 #Zielinski 1+3… - salvione : Simeone, gol anche per il Qatar: vuole convincere Scaloni - sportli26181512 : Simeone, gol anche per il Qatar: vuole convincere Scaloni: Sana la sfida in casa Napoli con l’amico Raspadori: altr… - Angelo24909449 : RT @GianmarcoGio: Contributo offensivo @sscnapoli settima giornata di #SerieA 2022/23. ?? ?? GOL+ASSIST #Kvaratskhelia 4+2 #Zielinski 1+3… - Frances02409076 : RT @GianmarcoGio: Contributo offensivo @sscnapoli settima giornata di #SerieA 2022/23. ?? ?? GOL+ASSIST #Kvaratskhelia 4+2 #Zielinski 1+3… -