Roma, "Qua nun se more mai" chiude, i ristoratori: "Non ci hanno permesso di proseguire"

"Qua nun se more mai" chiude i battenti. Una notizia triste per Roma e non solo. La storica trattoria ha salutato amici e clienti con un'ultima cena ieri sera, 28 settembre, prima di abbassare definitivamente la saracinesca. E anche l'assessore alle Attività produttive e Pari opportunità, Monica Lucarelli, è voluta essere presente ieri e ha lasciato anche un post sulla pagina facebook del ristorante: "Sposati da 58 anni mano nella mano lavorano fianco a fianco in questa splendida trattoria Romana. Esperienza, passione amore per il proprio lavoro, fantastici ravioli fatti con queste mani. La cicoria raccolta al campo, le patate che arrivano da Viterbo per fare gli gnocchi e quelle di Avezzano per la brace… un luogo così non può non deve chiudere". Dopo 58 anni di matrimonio e 42 anni ...

