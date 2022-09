**Pd: Borghi, 'no catastrofismi e occhio a Conte e Calenda, ci vogliono distruggere'** (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Sì, abbiamo perso. E' giusto aprire una riflessione. Ma con lucidità e freddezza. Senza esagerare con le dichiarazioni apocalittiche e senza la fiera dei personalismi...". Enrico Borghi, neo senatore Pd e membro della segreteria di Enrico Letta, parla così all'Adnkronos del dibattito che si è aperto tra i dem dopo il voto di domenica tra congresso, ipotesi di scioglimento o cambio del nome al partito e il fioccare di candidature per la segreteria. "Abbiamo vinto? No. Ma abbiamo appena preso milioni di voti e che facciamo, ci sciogliamo? Siamo il primo partito di opposizione e il secondo in Parlamento. Dire che siamo annichiliti e mettersi il saio, anche no...". Senatore Borghi, lei spinge sull'orgoglio Pd ma i suoi colleghi sembrano già divisi tra chi guarda a Conte e chi a Calenda, ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Sì, abbiamo perso. E' giusto aprire una riflessione. Ma con lucidità e freddezza. Senza esagerare con le dichiarazioni apocalittiche e senza la fiera dei personalismi...". Enrico, neo senatore Pd e membro della segreteria di Enrico Letta, parla così all'Adnkronos del dibattito che si è aperto tra i dem dopo il voto di domenica tra congresso, ipotesi di scioglimento o cambio del nome al partito e il fioccare di candidature per la segreteria. "Abbiamo vinto? No. Ma abbiamo appena preso milioni di voti e che facciamo, ci sciogliamo? Siamo il primo partito di opposizione e il secondo in Parlamento. Dire che siamo annichiliti e mettersi il saio, anche no...". Senatore, lei spinge sull'orgoglio Pd ma i suoi colleghi sembrano già divisi tra chi guarda ae chi a, ancora ...

borghi_claudio : Per esempio, sapendo il peso dei seggi al Senato, il centrodestra prende zero seggi con quasi gli stessi voti del P… - AlexBazzaro : @borghi_claudio Quando si provava a spiegare che i voti alle microliste erano voti alla sinistra, la risposta era “… - borghi_claudio : Non vi voglio far sognare inutilmente ma questo crollo di affluenza in Campania... chissà mai che speranza... ecco,… - pbrex668 : RT @AlexBazzaro: @borghi_claudio Quando si provava a spiegare che i voti alle microliste erano voti alla sinistra, la risposta era “avete t… - MarcoLo59603238 : @Fidelio_H @borghi_claudio @Ilpiacentinoir1 @ChanceGardiner E' nella coalizione che ha battuto PD, IV e M5S. -