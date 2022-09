MotoGP su TV8, GP Thailandia 2022: orari gratis e in chiaro, programma differite (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Motomondiale stringe i denti e si appresta a correre per il terzo weekend consecutivo! Quantomeno non c’è stato alcun trasferimento intercontinentale tra l’ultimo fine settimana e quello alle porte, poiché si è rimasti in Estremo Oriente. Ci si è infatti spostati da Motegi a Buriram, dove dal 30 settembre al 2 ottobre andrà in scena la terza edizione del Gran Premio di Thailandia. La gara è di istituzione estremamente recente, essendo entrata in calendario nel 2018. Dopo il 2019, ha però dovuto alzare bandiera bianca nel biennio 2020-2021 a causa delle implicazioni dovute alla pandemia di Covid-19. Un brutto colpo per un appuntamento privo di storia e completamente “artificiale”. Lo si può definire in tal modo in virtù del fatto di essere stato creato con un unico obiettivo, quello di favorire lo sviluppo economico di una regione altrimenti piuttosto ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Motomondiale stringe i denti e si appresta a correre per il terzo weekend consecutivo! Quantomeno non c’è stato alcun trasferimento intercontinentale tra l’ultimo fine settimana e quello alle porte, poiché si è rimasti in Estremo Oriente. Ci si è infatti spostati da Motegi a Buriram, dove dal 30 settembre al 2 ottobre andrà in scena la terza edizione del Gran Premio di. La gara è di istituzione estremamente recente, essendo entrata in calendario nel 2018. Dopo il 2019, ha però dovuto alzare bandiera bianca nel biennio 2020-2021 a causa delle implicazioni dovute alla pandemia di Covid-19. Un brutto colpo per un appuntamento privo di storia e completamente “artificiale”. Lo si può definire in tal modo in virtù del fatto di essere stato creato con un unico obiettivo, quello di favorire lo sviluppo economico di una regione altrimenti piuttosto ...

