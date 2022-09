MotoGP in tv, GP Thailandia 2022: programma Sky e TV8, orari, streaming (Di giovedì 29 settembre 2022) Senza neanche il tempo di respirare il Motomondiale passa dal Giappone alla Thailandia. Il 17° round del campionato 2022, sul circuito di Buriram, si presenta assai interessante e soprattutto la lotta iridata in MotoGP attira l’attenzione di tutti. Dopo quanto accaduto a Motegi, il francese Fabio Quartararo guida le fila della classifica generale con 18 punti di margine su Francesco Bagnaia e 25 sullo spagnolo Aleix Espargaró. La Yamaha ha sofferto non poco nelle ultime apparizioni e non è un caso che negli ultimi 6 GP andati in scena il transalpino sia salito solo una volta sul podio, mentre Pecco sulla Ducati si è aggiudicato quattro gare e giunto secondo ad Aragon. Certo, l’errore commesso in terra nipponica potrebbe alterare gli equilibri psicologici della contesa per Bagnaia. In Thailandia non saranno ammesse ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Senza neanche il tempo di respirare il Motomondiale passa dal Giappone alla. Il 17° round del campionato, sul circuito di Buriram, si presenta assai interessante e soprattutto la lotta iridata inattira l’attenzione di tutti. Dopo quanto accaduto a Motegi, il francese Fabio Quartararo guida le fila della classifica generale con 18 punti di margine su Francesco Bagnaia e 25 sullo spagnolo Aleix Espargaró. La Yamaha ha sofferto non poco nelle ultime apparizioni e non è un caso che negli ultimi 6 GP andati in scena il transalpino sia salito solo una volta sul podio, mentre Pecco sulla Ducati si è aggiudicato quattro gare e giunto secondo ad Aragon. Certo, l’errore commesso in terra nipponica potrebbe alterare gli equilibri psicologici della contesa per Bagnaia. Innon saranno ammesse ...

