Italiani via dalla Russia su consiglio dell’ambasciata Putin accusa | “Terrorismo contro Nord Stream”

Il consiglio agli Italiani che sono in Russia è perentorio: "Considerata la più recente evoluzione del contesto internazionale e la crescente difficoltà nei collegamenti aerei e su strada in uscita dalla Russia, si raccomanda ai connazionali presenti in Russia di valutare se la permanenza sia necessaria e, in caso contrario, di lasciare il Paese", si legge sul sito dell'ambasciata italiana a Mosca. "Sta diventando progressivamente più difficile spostarsi per via aerea dalla Federazione Russa verso l'Italia e altri Paesi terzi'', prosegue la nota sottolineando che "si registra in questi giorni un vertiginoso aumento del costo già elevato dei biglietti venduti dalle compagnie aeree e si ha notizia di lunghe code in alcuni valichi di frontiera che ...

