Isola dei Famosi, due ex naufraghe rischiano 4 anni di carcere (Di giovedì 29 settembre 2022) Problemi per due ex naufraghe de L’Isola dei Famosi Sono passati alcuni anni dall’edizione de L’Isola dei Famosi durante la quale abbiamo visto partecipare Belen Rodriguez, Rossano Rubicondi, Patrizia De Blanck e Massimo Ciavarro, tra gli altri. Il reality quell’anno è stato vinto da Vladimir Luxuria. Fatto sta che nel cast erano presenti anche le L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 29 settembre 2022) Problemi per due exde L’deiSono passati alcunidall’edizione de L’deidurante la quale abbiamo visto partecipare Belen Rodriguez, Rossano Rubicondi, Patrizia De Blanck e Massimo Ciavarro, tra gli altri. Il reality quell’anno è stato vinto da Vladimir Luxuria. Fatto sta che nel cast erano presenti anche le L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Il PM chiede 4 anni di carcere per due ex naufraghe de L'Isola dei Famosi - DrJLHazelton : RT @KSchultz3580: Isola dei Pescatori in Lake Maggiore, Italy, seen from the Palazzo Borromeo - HotelCityMiMa : RT @WWFitalia: Ottimi risultati per la salvezza dei #mufloni nel Parco dell'isola del #Giglio A oggi sono 43 quelli messi in sicurezza graz… - alpardu : RT @riannuzziGPC: Lo scorso aprile, i russi protestarono per l’annunciata intenzione della #Danimarca di permettere il dispiegamento di sol… - alpardu : RT @riannuzziGPC: L’isola di #Bornholm appartiene alla Danimarca, un alleato chiave degli USA, ed è rilevante nelle operazioni militari del… -