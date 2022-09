Giorgia Soleri attacca Giorgia Meloni: “Come fate a non capire il problema? Stanno cercando di toglierci la possibilità di scegliere per i nostri corpi” (Di giovedì 29 settembre 2022) “In questi giorni di campagna elettorale e post elezioni si sente spesso dire ‘Ma Giorgia Meloni non vuole toccare il diritto all’aborto, vuole garantire l’applicazione della 194? e a me viene da dire, Come non vi rendere conto che proprio questo è il problema?“. Giorgia Soleri, modella e attivista, ha parlato all’evento Vadosulsicuro organizzato alla Santeria di Milano nella #giornatainternazionaledellabortosicuro. “Il primo punto della legge dice che l’obiettivo e la tutela sociale della maternità. Come può una legge del genere garantire un aborto sicuro, un aborto in cui nessuna persona si senta colpevole di quello che sta facendo. Oggi Stanno cercando di toglierci di nuovo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) “In questi giorni di campagna elettorale e post elezioni si sente spesso dire ‘Manon vuole toccare il diritto all’aborto, vuole garantire l’applicazione della 194? e a me viene da dire,non vi rendere conto che proprio questo è il?“., modella e attivista, ha parlato all’evento Vadosulsicuro organizzato alla Santeria di Milano nella #giornatainternazionaledellabortosicuro. “Il primo punto della legge dice che l’obiettivo e la tutela sociale della maternità.può una legge del genere garantire un aborto sicuro, un aborto in cui nessuna persona si senta colpevole di quello che sta facendo. Oggididi nuovo la ...

